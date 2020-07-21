Захватчиком заложников в Луцке оказался дважды судимый уроженец России
Украинская полиция установила личность мужчины, захватившего пассажирский автобус в Луцке. Как сообщил на своей странице в Facebook замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко, это 44-летний уроженец Оренбургской области по имени Максим Кривош.
Террорист, который представился правоохранителям как «Максим Плохой», в прошлом был дважды судим по целому «букету» уголовных статей, причём оба раза уже на Украине. В 1994 году Луцкий суд Волынской области осудил его за разбой, мошенничество, вымогательство и незаконное обращение с оружием, в 2005 году тот же суд вынес Кривошу приговор по статьям о мошенничестве, бандитизме, вымогательстве и незаконном обращении с оружием.
Кривош в совокупности провёл в тюрьмах 10 лет. По данным украинских СМИ, он также состоял на учёте у психиатра.
Несмотря на это, у Кривоша снова оказалось оружие. Сегодня он с автоматическим оружием и гранатами взял в заложники около 10 человек в пассажирском автобусе, и теперь угрожает их взорвать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru