В Верховной Раде предложили перенести военные действия в Белоруссию
6 октября 202402:40
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда считает необходимым перенести боевые действия на территорию Белоруссии, сообщает «Страна.ua».
По мнению парламентария, несколько украинских военных способны заставить Минск капитулировать. Депутат уверен, что такой маневр способен нанести «серьезный удар» для России.
Ранее стало известно, что Белоруссия разместила на границе с Украиной спецподразделения внутренних войск и ОМОНа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru