В Верховной Раде предложили перенести военные действия в Белоруссию

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда считает необходимым перенести боевые действия на территорию Белоруссии, сообщает «Страна.ua».

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По мнению парламентария, несколько украинских военных способны заставить Минск капитулировать. Депутат уверен, что такой маневр способен нанести «серьезный удар» для России.

Ранее стало известно, что Белоруссия разместила на границе с Украиной спецподразделения внутренних войск и ОМОНа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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