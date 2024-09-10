Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией на 90 дней
Польша продлила на 90 дней действие буферной зоны на границе с Беларусью, как сообщил польский МВД.
В ведомстве отметили, что за время действия зоны с июня количество попыток незаконного пересечения границы сократилось на 64%, что подтвердило ее эффективность.
В связи с этим было принято решение продлить временный запрет на нахождение в приграничной зоне, прилегающей к границе с Белоруссией, еще на 90 дней.
Новое постановление вступит в силу с 11 сентября. До введения буферной зоны пограничники зафиксировали 17 030 попыток пересечения границы, а после — 6130, передает «Радиоточка НСН».
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