Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией на 90 дней

Польша продлила на 90 дней действие буферной зоны на границе с Беларусью, как сообщил польский МВД.

В ведомстве отметили, что за время действия зоны с июня количество попыток незаконного пересечения границы сократилось на 64%, что подтвердило ее эффективность.

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В связи с этим было принято решение продлить временный запрет на нахождение в приграничной зоне, прилегающей к границе с Белоруссией, еще на 90 дней.

Новое постановление вступит в силу с 11 сентября. До введения буферной зоны пограничники зафиксировали 17 030 попыток пересечения границы, а после — 6130, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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