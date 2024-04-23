СМИ: В Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии

Власти Софии решили возобновить демонтаж памятника Советской армии, находящегося в городе, с него сняли облицовочные плиты с надписями, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

В столице Болгарии начали демонтировать памятник Советской армии

Отмечается, что снос монумента продолжился по распоряжению главного архитектора болгарской столицы. До этого Высший административный суд признал недействительными постановления Административного суда города о признании незаконным демонтажа памятника Советской армии и запрете этих действий. К тому времени бронзовые фигуры монумента уже разрезали на части и переместили на склад временного хранения.

В марте прошлого года депутаты в Софии большинством голосов поддержали идею правых политических объединений демонтировать и переместить памятник Советской армии. Власти объяснили разрушение монумента необходимыми для реставрации действиями по техническому демонтажу. В конце 2023-го были разобраны бронзовые фигуры памятника.

Как отмечали в МИД России, Москва рассматривает демонтаж монумента Советской армии в Софии как враждебный шаг, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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