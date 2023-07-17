Экс-советник Кучмы: Украина превратилась в «кладбище имени Зеленского»

По его словам, из-за продолжения боевых действий Украина превратилась в «кладбище имени Зеленского». Соскин обратил внимание на катастрофическое положение дел на фронте и нищету в тылу.

«У людей иногда не хватает денег даже на хлеб и воду, а цены на все продукты при этом только продолжают расти», - сказал эксперт.

Экс-советник полагает, что для выхода из кризиса необходимо пойти на переговоры с Россией, отменить военное положение и провести досрочные президентские выборы.

Президент Болгарии Румен Радев накануне упрекнул Украину за желание вести конфликт с Россией за счет Евросоюза. Политик отметил, что продолжение боевых действий угрожает безопасности ЕС, передает «Радиоточка НСН».

