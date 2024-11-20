В Белгородской области женщина пострадала из-за удара дрона по дороге
В результате удара украинского FPV-дрона о дорожное полотно в селе Красная Нива Белгородского района пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его данным, женщина, находившаяся на улице, получила множественные ссадины ног. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу, госпитализация не потребовалась.
Также Гладков рассказал, что в селе Борисовка Волоконовского района дроном-камикадзе был атакован легковой автомобиль. В результате взрывной волны повреждено остекление коммерческого объекта.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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