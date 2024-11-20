В Белгородской области женщина пострадала из-за удара дрона по дороге

В результате удара украинского FPV-дрона о дорожное полотно в селе Красная Нива Белгородского района пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, женщина, находившаяся на улице, получила множественные ссадины ног. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу, госпитализация не потребовалась.