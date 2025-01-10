В Ростовской области ликвидировали горение на промпроизводстве после атаки БПЛА

Огонь на территории производственного предприятия после атаки беспилотников в Ростовской области ликвидировали. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Ранее врио губернатора сообщил, что возгорание произошло на предприятии в селе Крым.

«По состоянию на 07:13... ликвидировано открытое горение на промпроизводстве на площади 2 тыс. кв. м. Проводится проливка конструкций», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Кроме того, в селе Чалтырь Мясниковского района полностью ликвидировали пожар в частном доме, возникший в результате атаки беспилотников.

По данным Минобороны, ночью 10 января над Ростовской областью уничтожили 16 украинских БПЛА, отмечает РЕН ТВ.

