В Пентагоне по ошибке заявили, что США помогают России, а не Украине
Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер в ходе брифинга по ошибке заявил, что Вашингтон сосредоточен на помощи России в защите ее суверенитета. Он имел в виду поддержку Украины, однако случайно озвучил противоположную информацию.
Райдер уточнил, что, несмотря на ошибку, США продолжают поддерживать Украину, особенно по мере приближения зимы.
Он отметил, что США планируют предоставить Киеву средства противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, включая объекты энергетики, а также бронетехнику и артиллерию.
Москва осуждает любую форму военной помощи Киеву, заявляя, что она не повлияет на исход военной операции и станет преградой для начала мирных переговоров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru