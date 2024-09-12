В Пентагоне по ошибке заявили, что США помогают России, а не Украине

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер в ходе брифинга по ошибке заявил, что Вашингтон сосредоточен на помощи России в защите ее суверенитета. Он имел в виду поддержку Украины, однако случайно озвучил противоположную информацию.

Райдер уточнил, что, несмотря на ошибку, США продолжают поддерживать Украину, особенно по мере приближения зимы.

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Он отметил, что США планируют предоставить Киеву средства противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, включая объекты энергетики, а также бронетехнику и артиллерию.

Москва осуждает любую форму военной помощи Киеву, заявляя, что она не повлияет на исход военной операции и станет преградой для начала мирных переговоров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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