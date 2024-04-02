«Главнокомандующий и секретарь СНБО — это большие должности. Чтобы убрать эту лишнюю спекулятивность», — сказал он. Отмечается, что с Великобританией, куда отправится Залужный, и с Молдавией, куда поедет Данилов, предварительно обсуждались такие назначения послов.

Увольнение Данилова связывают с оскорблением спецпредставителя КНР Ли Хуэя, чья миссия призвана помочь урегулированию конфликта на Украине. Между тем Запад опасается «раскачки» ситуации внутри Украины и, по ряду данных, запретил обсуждать легитимность Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

