В офисе Зеленского объяснили, почему назначили Залужного послом
Власти Украины решили назначить экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова послами, чтобы избежать спекуляций в обществе относительно их деятельности, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка.
«Главнокомандующий и секретарь СНБО — это большие должности. Чтобы убрать эту лишнюю спекулятивность», — сказал он. Отмечается, что с Великобританией, куда отправится Залужный, и с Молдавией, куда поедет Данилов, предварительно обсуждались такие назначения послов.
Увольнение Данилова связывают с оскорблением спецпредставителя КНР Ли Хуэя, чья миссия призвана помочь урегулированию конфликта на Украине. Между тем Запад опасается «раскачки» ситуации внутри Украины и, по ряду данных, запретил обсуждать легитимность Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru