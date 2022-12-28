В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II

Демонтаж памятника императрице Екатерине II начался в Одессе. Об этом сообщает издание «Думская».

Власти Одессы решили демонтировать памятники Екатерине II и Суворову

«В Одессе с утра приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II», — пишет украинское СМИ.

Издание отмечает, что проезд к Екатерининской площади перекрыт.

В конце ноября власти Одессы приняли решение демонтировать памятник Екатерине II. Монумент основателям города — российской императрице и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову — был воздвигнут в 1900 году, демонтирован спустя 20 лет и вновь установлен в 2007 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПамятникиУкраинаОдесса
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