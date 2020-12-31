В ЛНР поставят российскую вакцину «Спутник V»
31 декабря 202010:31
В самопровозглашенной Луганской народной республике ждут поставок первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в январе 2021 года. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает РИА Новости.
Ранее власти Алжира заключили с Россией контракт на поставку вакцины «Спутник V», пишет «Газета.ру».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+26 513 / сут.
Умерли
56 426+599 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+29 235 / сут.
- СМИ: состав группы охраны Байдена будет изменен
- Данные о прививках предложили вносить в паспорт
- Эксперт обозначил последствия отключения РФ от платежной системы SWIFT
- В ЛНР поставят российскую вакцину «Спутник V»
- Меркель назвала 2020 год самым тяжелым за 15 лет
30 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru