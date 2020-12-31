В ЛНР поставят российскую вакцину «Спутник V»

В самопровозглашенной Луганской народной республике ждут поставок первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в январе 2021 года. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

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Ранее власти Алжира заключили с Россией контракт на поставку вакцины «Спутник V», пишет «Газета.ру».

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ЛНРВакцина
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