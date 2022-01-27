В ЛНР допустили наступление украинских войск в ближайшие дни
Украина может начать наступление в Донбассе в ближайшие дни после прибытия в регион главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Как отметил представитель оборонного ведомства, украинские силовики активизировали все виды разведки. В частности, за сутки в ЛНР зафиксировали 37 попыток ведения воздушной разведки ВСУ вдоль линии соприкосновения.
«По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й омбр (отдельной механизированной бригады. - НСН) ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Залужного с группой офицеров украинского генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ», — подчеркнул Филипоненко.
Представитель Народной милиции заключил, что обстановка напоминает предвоенную, и все имеющиеся данные свидетельствуют о подготовке Украины к «активным наступательным боевым действиям».
Ранее о предвоенной обстановке в Донбассе заявил начальник управления оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко. По его словам, Киев стягивает силы и средства в зону так называемой операции объединенных сил, что тщательно скрывается, отмечает Ura.ru.
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