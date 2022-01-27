В ЛНР допустили наступление украинских войск в ближайшие дни

Как отметил представитель оборонного ведомства, украинские силовики активизировали все виды разведки. В частности, за сутки в ЛНР зафиксировали 37 попыток ведения воздушной разведки ВСУ вдоль линии соприкосновения.

«По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й омбр (отдельной механизированной бригады. - НСН) ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Залужного с группой офицеров украинского генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ», — подчеркнул Филипоненко.

Представитель Народной милиции заключил, что обстановка напоминает предвоенную, и все имеющиеся данные свидетельствуют о подготовке Украины к «активным наступательным боевым действиям».

Ранее о предвоенной обстановке в Донбассе заявил начальник управления оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко. По его словам, Киев стягивает силы и средства в зону так называемой операции объединенных сил, что тщательно скрывается, отмечает Ura.ru.

