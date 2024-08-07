Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области в связи с атакой ВСУ

Росгвардия после атаки ВСУ направила дополнительные силы для поддержки оперативного штаба под руководством губернатора Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ численностью до тыс. человек начали наступление в Курской области. По его словам, их продвижение вглубь российской территории было остановлено.