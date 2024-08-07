Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области в связи с атакой ВСУ

Росгвардия после атаки ВСУ направила дополнительные силы для поддержки оперативного штаба под руководством губернатора Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ численностью до тыс. человек начали наступление в Курской области. По его словам, их продвижение вглубь российской территории было остановлено.

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Герасимов также уточнил, что потери со стороны ВСУ составили 315 человек, из которых не менее 100 погибли. Помимо этого, Киев утратил 54 единицы бронетехники, включая семь танков.

Президент Владимир Путин, обсуждая ситуацию в Курской области, отметил, что киевские власти организовали новую крупномасштабную провокацию. Он подчеркнул, что украинские силы ведут неразборчивую стрельбу, включая атаки на гражданские объекты, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: rosguard.gov.ru
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