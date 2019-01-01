Сенатор от Крыма ответил на идею установить ядерные мины на границе РФ и Украины
Член Совета Федерации Сергей Цеков рассказал НСН, что на Украине развернулось соревнование в абсурдности антироссийских предложений.
На границе России и Украины следует разместить ядерные мины, завил в эфире ObozTV военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. По его словам, Украина может без каких-либо препятствий разрабатывать ядерные вооружения, и ей никто не мешает подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль российско-украинской границы. Козий отметил, что расположение мин должно быть государственной тайной, и напомнил, что так делали в ФРГ.
В эфире НСН член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что реализацией этой инициативы Украина нарушит взятые на себя ранее обязательства (слушайте аудио).
«Милитаристский угар, я чувствую, не проходит. Они просто, мне кажется, соревнуются между собой, кто придумает какую-то более абсурдную идею. Но если мины ядерные, то это ядерное оружие, а Украина заявила о том, что она не является ядерной державой, отказалась от ядерного оружия. То есть она нарушает взятые на себя обязательства», — отметил сенатор.
Более того, ядерные мины на российско-украинской границе будут поражать в том числе население Украины, добавил парламентарий. По его словам, именно такие нелепые предложения разрушают страну.
«Все эти предложения все-таки из разряда тех, которые разрушают Украину и не позволяют ей стать нормальным цивилизованным государством, которое должно дружить как минимум со всеми своими соседями. Они, к сожалению, встали на путь войны, прежде всего с Россией, и с этого пути не сходят. Во всяком случае значительная часть политической верхушки Украины. Будем надеяться, что подобные абсурдные идеи не будет поддержаны избранным президентом Украины, да и другими странами, которые поддерживают Украину и организовали на Украине так называемый майдан», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, что в прошедших на Украине президентских выборах победу одержал кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, набрав 73,22% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали чуть меньше четверти украинцев, согласно официальным данным ЦИК, опубликованным 30 апреля.
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