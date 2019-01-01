Сенатор от Крыма ответил на идею установить ядерные мины на границе РФ и Украины

На границе России и Украины следует разместить ядерные мины, завил в эфире ObozTV военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. По его словам, Украина может без каких-либо препятствий разрабатывать ядерные вооружения, и ей никто не мешает подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль российско-украинской границы. Козий отметил, что расположение мин должно быть государственной тайной, и напомнил, что так делали в ФРГ.

В эфире НСН член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что реализацией этой инициативы Украина нарушит взятые на себя ранее обязательства (слушайте аудио).

«Милитаристский угар, я чувствую, не проходит. Они просто, мне кажется, соревнуются между собой, кто придумает какую-то более абсурдную идею. Но если мины ядерные, то это ядерное оружие, а Украина заявила о том, что она не является ядерной державой, отказалась от ядерного оружия. То есть она нарушает взятые на себя обязательства», — отметил сенатор.