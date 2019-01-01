Украина

Новости за ночь: Границу России и Украины предложили заминировать ядерными зарядами

8 мая07:29

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

1

На Украине предложили заминировать границу с РФ

На границе России и Украины следует разместить ядерные мины, завил в эфире ObozTV военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. По его словам, Украина может без каких-либо препятствий разрабатывать ядерные вооружения, и ей никто не мешает подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль российско-украинской границы. Козий отметил, что расположен мин должно быть государственной тайной. 

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Россельзхознадзор назвал долю фальсификата на молочном рынке

Каждый пятый молочный продукт на российских прилавках оказался фальсификатом. Таковы результаты исследования Россельхознадзора по итогам 2018 года. Специалисты ведомства выяснили, что 21,6% из общего объема молочной продукции не соответствует заявленному производителем составу. В целом, в России производится порядка 5,5 миллионов тонн переработанного питьевого молока, 3 миллион кисломолочных продуктов и 400 тысяч тонн мороженного, сообщается на сайте Россельхознадзора. Ранее надзорное ведомство назвало регионы РФ с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции. Ими стали Сахалин, Ямало-Ненецкий округ, Астраханская и Мурманская области и Ханты-Мансийский автономный круг.

3

Опубликованы переговоры пилотов SSJ-100 с диспетчером

В сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево. Командир экипажа сообщал диспетчерам об аварийной, но не критической ситуации на борту. Из текста переговоров диспетчера с летчиками следует, что удар молнии, заставивший экипаж вернуться в аэропорт, на самом деле не нанес существенного ущерба лайнеру. При этом SSJ 100 при приземлении дважды ударился о бетонку. В итоге разрушились топливные баки, и выплеснувшиеся тонны керосина воспламенились. Напомним, что из 78 человек на борту выжили только 37.

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Российский актер незаконно пересек украинскую границу

Невъездной на Украину актер Андрей Мерзликин заявил в своем Instagram, что пересек украинскую госграницу. Артист, находящийся в данный момент в Молдавии, опубликовал видео, на котором он «решил воспользоваться моментом» и забежал на рапсовое поле, которое, по его словам, находится на Украине. Напомним, что министерство культуры Украины в августе 2015 года запретило въезд некоторым российским деятелям культуры, которые якобы «создают угрозу национальной безопасности». В «черный список» попали Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин и другие. 

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:УкраинаSukhoi Superjet-100Россельхознадзор

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