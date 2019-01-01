Новости за ночь: Границу России и Украины предложили заминировать ядерными зарядами

3

В сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево. Командир экипажа сообщал диспетчерам об аварийной, но не критической ситуации на борту. Из текста переговоров диспетчера с летчиками следует, что удар молнии, заставивший экипаж вернуться в аэропорт, на самом деле не нанес существенного ущерба лайнеру. При этом SSJ 100 при приземлении дважды ударился о бетонку. В итоге разрушились топливные баки, и выплеснувшиеся тонны керосина воспламенились. Напомним, что из 78 человек на борту выжили только 37.

