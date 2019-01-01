Новости за ночь: Границу России и Украины предложили заминировать ядерными зарядами
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
На Украине предложили заминировать границу с РФ
На границе России и Украины следует разместить ядерные мины, завил в эфире ObozTV военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. По его словам, Украина может без каких-либо препятствий разрабатывать ядерные вооружения, и ей никто не мешает подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль российско-украинской границы. Козий отметил, что расположен мин должно быть государственной тайной.
Россельзхознадзор назвал долю фальсификата на молочном рынке
Каждый пятый молочный продукт на российских прилавках оказался фальсификатом. Таковы результаты исследования Россельхознадзора по итогам 2018 года. Специалисты ведомства выяснили, что 21,6% из общего объема молочной продукции не соответствует заявленному производителем составу. В целом, в России производится порядка 5,5 миллионов тонн переработанного питьевого молока, 3 миллион кисломолочных продуктов и 400 тысяч тонн мороженного, сообщается на сайте Россельхознадзора. Ранее надзорное ведомство назвало регионы РФ с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции. Ими стали Сахалин, Ямало-Ненецкий округ, Астраханская и Мурманская области и Ханты-Мансийский автономный круг.
Опубликованы переговоры пилотов SSJ-100 с диспетчером
В сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево. Командир экипажа сообщал диспетчерам об аварийной, но не критической ситуации на борту. Из текста переговоров диспетчера с летчиками следует, что удар молнии, заставивший экипаж вернуться в аэропорт, на самом деле не нанес существенного ущерба лайнеру. При этом SSJ 100 при приземлении дважды ударился о бетонку. В итоге разрушились топливные баки, и выплеснувшиеся тонны керосина воспламенились. Напомним, что из 78 человек на борту выжили только 37.
Российский актер незаконно пересек украинскую границу
Невъездной на Украину актер Андрей Мерзликин заявил в своем Instagram, что пересек украинскую госграницу. Артист, находящийся в данный момент в Молдавии, опубликовал видео, на котором он «решил воспользоваться моментом» и забежал на рапсовое поле, которое, по его словам, находится на Украине. Напомним, что министерство культуры Украины в августе 2015 года запретило въезд некоторым российским деятелям культуры, которые якобы «создают угрозу национальной безопасности». В «черный список» попали Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин и другие.
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