В Киеве заявили о риске остаться без черноморских портов

Украина в скором времени может остаться без портов на Черном море, заявила представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк. Ее цитирует газета Le Monde.

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По словам Гуменюк, российские силы блокировали черноморские порты Украины. Это произошло после приостановки участия Москвы в зерновой сделке, уточнила она.

Гуменюк пожаловалась, что из украинских портов не может выйти ни один корабль. Она предупредила, что через два-три месяца Киев может остаться без морской инфраструктуры.

Россия 17 июля объявила о приостановке участия в зерновой сделке из-за невыполнения данных ей обещаний. ВС РФ нанесли удар по военной инфраструктуре Украины в Одессе и окрестностях.

Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник в руководстве США сообщил, что под прикрытием зерновой сделки Украина перевозила наркотики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОдессаЧерное МореУкраина

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