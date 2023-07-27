В Киеве заявили о риске остаться без черноморских портов
Украина в скором времени может остаться без портов на Черном море, заявила представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк. Ее цитирует газета Le Monde.
По словам Гуменюк, российские силы блокировали черноморские порты Украины. Это произошло после приостановки участия Москвы в зерновой сделке, уточнила она.
Гуменюк пожаловалась, что из украинских портов не может выйти ни один корабль. Она предупредила, что через два-три месяца Киев может остаться без морской инфраструктуры.
Россия 17 июля объявила о приостановке участия в зерновой сделке из-за невыполнения данных ей обещаний. ВС РФ нанесли удар по военной инфраструктуре Украины в Одессе и окрестностях.
Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник в руководстве США сообщил, что под прикрытием зерновой сделки Украина перевозила наркотики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru