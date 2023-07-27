В Киеве заявили о риске остаться без черноморских портов

По словам Гуменюк, российские силы блокировали черноморские порты Украины. Это произошло после приостановки участия Москвы в зерновой сделке, уточнила она.

Гуменюк пожаловалась, что из украинских портов не может выйти ни один корабль. Она предупредила, что через два-три месяца Киев может остаться без морской инфраструктуры.

Россия 17 июля объявила о приостановке участия в зерновой сделке из-за невыполнения данных ей обещаний. ВС РФ нанесли удар по военной инфраструктуре Украины в Одессе и окрестностях.

Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник в руководстве США сообщил, что под прикрытием зерновой сделки Украина перевозила наркотики, передает «Радиоточка НСН».

