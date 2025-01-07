В Киеве заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться на Украину
Украинские беженцы смогут добровольно вернуться в страну из-за рубежа. Об этом заявил украинский министр национального единства Алексей Чернышов, сообщает «Страна.ua».
По словам чиновника, Киев начинает «процесс возвращения домой» своих граждан.
«Хотел бы сразу сказать, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет», — отметил Чернышов.
Министр подчеркнул, что сейчас за рубежом находятся 20-25 млн украинцев. При этом в стране остаются 32 млн человек.
Свыше половины украинских граждан, которые прибыли в Варшаву как беженцы, уже покинули польскую столицу. Об этом сообщил
Ранее мэр польской Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что в последние годы в республику приехали более 2 млн украинцев. В столицу в «пиковый момент» прибыли 350 тысяч беженцев, сегодня в городе остаются около 150 тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru