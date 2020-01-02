В Киеве признались в неготовности к прямым поставкам российского газа

Украина «ещё не созрела», чтобы возобновить прямые поставки газа из России. Об этом заявил вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Я считаю, что мы ещё не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом», — отметил представитель правительства в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Кулеба отметил, что его работа на нынешнем посту заключается в том, чтобы газовый рынок Украины действовал исключительно на основе норм ЕС, Третьего энергетического пакета, отмечает RT.

«И чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определённой страны», — подчеркнул украинский чиновник.