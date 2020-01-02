В Киеве признались в неготовности к прямым поставкам российского газа
Украина «ещё не созрела», чтобы возобновить прямые поставки газа из России. Об этом заявил вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
«Я считаю, что мы ещё не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом», — отметил представитель правительства в интервью агентству Интерфакс-Украина.
Кулеба отметил, что его работа на нынешнем посту заключается в том, чтобы газовый рынок Украины действовал исключительно на основе норм ЕС, Третьего энергетического пакета, отмечает RT.
«И чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определённой страны», — подчеркнул украинский чиновник.
Также Кулеба отметил, что Москва не должна использовать газ как инструмент шантажа. Киев не может запретить украинским компаниям покупать газ у «Газпрома», но российская госкорпорация обязана «играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам».
Ранее бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН объяснил, почему с началом прямых поставкок газа из РФ Петр Порошенко больше не сможет обирать украинцев.
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