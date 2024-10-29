В Киеве планируют демонтаж памятников Ахматовой, Булгакову и Глинке

Помимо этого, было принято решение о демонтаже памятника Булгакову, который расположен на Андреевском спуске. Ковалевская отметила, что декоммунизация сейчас является актуальной темой.

В марте Украинский институт национальной памяти признал Михаила Булгакова «ярым украинофобом» и отнес его к «символам российской имперской политики». При этом президент Владимир Зеленский называл Булгакова украинским писателем и выражал намерение не передавать его наследие, передает «Радиоточка НСН».