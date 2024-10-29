В Киеве планируют демонтаж памятников Ахматовой, Булгакову и Глинке
Власти Киева приняли решение о демонтаже памятников поэтессе Анне Ахматовой, писателю Михаилу Булгакову и композитору Михаилу Глинке. Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Людмила Ковалевская.
По ее словам, рабочая группа по декоммунизации поддержала предложения о демонтаже памятника Ахматовой и переносе памятника Глинке из Городского сада на хранение, так как этот памятник имеет статус национального значения.
Помимо этого, было принято решение о демонтаже памятника Булгакову, который расположен на Андреевском спуске. Ковалевская отметила, что декоммунизация сейчас является актуальной темой.
В марте Украинский институт национальной памяти признал Михаила Булгакова «ярым украинофобом» и отнес его к «символам российской имперской политики». При этом президент Владимир Зеленский называл Булгакова украинским писателем и выражал намерение не передавать его наследие, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru