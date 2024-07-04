В Киеве огонь охватил все четыре этажа склада в Оболонском районе

Крупный пожар вспыхнул на складе в Оболонском районе Киева, охватив все четыре этажа здания. Об этом сообщил представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Павел Петров.

По его словам, площадь пожара еще уточняется, но пожарно-спасательные подразделения уже работают на месте. Для борьбы с огнем планируется привлечь дополнительные силы.