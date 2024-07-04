В Киеве огонь охватил все четыре этажа склада в Оболонском районе

Крупный пожар вспыхнул на складе в Оболонском районе Киева, охватив все четыре этажа здания. Об этом сообщил представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Павел Петров.

По его словам, площадь пожара еще уточняется, но пожарно-спасательные подразделения уже работают на месте. Для борьбы с огнем планируется привлечь дополнительные силы.

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Власти Киева ранее предупреждали жителей города и области о чрезвычайной пожарной опасности, которая будет сохраняться в течение нескольких дней.

В администрации уточнили, что чрезвычайный уровень пожарной опасности продлится с 4 по 7 июля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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