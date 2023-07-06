Бывший первый зампред Сбербанка Лев Хасис исключен из британского санкционного списка

Причины такого решения не приводятся. В уведомлении указано, что запись о Хасисе была исключена из консолидированного списка, в связи с чем на него больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг.

Хасис покинул правление Сбербанка сразу после начала спецоперации в феврале 2022 года.

Ранее Лондон призвал российский бизнес заплатить за восстановление Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

