Бывший первый зампред Сбербанка Лев Хасис исключен из британского санкционного списка

Бывший первый заместитель председателя Сбербанка Лев Хасис исключен из британского санкционного списка. Об этом сообщается на сайте Минфина Великобритании, передает ТАСС.

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Причины такого решения не приводятся. В уведомлении указано, что запись о Хасисе была исключена из консолидированного списка, в связи с чем на него больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг.

Хасис покинул правление Сбербанка сразу после начала спецоперации в феврале 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
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