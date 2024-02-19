В Киеве демонтировали мемориальную доску «Героям Сталинграда»
Коммунальные службы Киева демонтировали мемориальную доску «Героям Сталинграда», сообщил портал «Деколонизация. Украина».
Публикация содержит изображение демонтированного мемориала. Памятная доска с изображением «Родины-матери» в Волгограде располагалась на Оболони.
В августе 2023 года на киевском монументе «Родина-мать» демонтировали серп и молот. На их место установили изображенный на государственном гербе Украины трезубец.
В начале февраля Горсовет Киева предложил убрать имя русского композитора Петра Чайковского из названия Национальной музыкальной академии Украины, напоминает «Радиоточка НСН».
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