В Белгородской области уничтожили два украинских дрона
14 апреля 202512:20
Два украинских беспилотника ликвидировали над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.
«В период с 8.40 до 10.10 мск... уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - рассказали в министерстве.
Уточняется, что БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО.
Ночью 14 апреля в Белгородской области уничтожили один украинский дрон, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru