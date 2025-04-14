В Белгородской области уничтожили два украинских дрона

Два украинских беспилотника ликвидировали над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 8.40 до 10.10 мск... уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - рассказали в министерстве.

Уточняется, что БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО.

Ночью 14 апреля в Белгородской области уничтожили один украинский дрон, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиПВОБелгородская областьМинобороны

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