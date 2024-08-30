В Белгородской области один человек погиб и семь ранены из-за попадания снаряда
В Белгородской области снаряд попал в легковую машину, в результате чего один человек погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, семь мирных жителей получили ранения. На место происшествия выехали бригады скорой помощи, которые доставляют пострадавших в медицинские учреждения.
Гладков также сообщил, что в Белгороде зафиксированы попадания в многоквартирные дома, несколько коммерческих объектов и другую легковую машину.
Ситуация в приграничных районах обострилась после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа. Три недели спустя губернатор Гладков сообщил о попытках украинских войск прорвать границу в Белгородской области. Позже региональные власти приняли решение эвакуировать жителей четырех сел в Грайворонском и Валуйском округах из-за сложной оперативной обстановки, передает «Радиоточка НСН».
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