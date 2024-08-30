В Белгородской области один человек погиб и семь ранены из-за попадания снаряда

В Белгородской области снаряд попал в легковую машину, в результате чего один человек погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, семь мирных жителей получили ранения. На место происшествия выехали бригады скорой помощи, которые доставляют пострадавших в медицинские учреждения.