В Белгородской области один человек погиб и семь ранены из-за попадания снаряда

В Белгородской области снаряд попал в легковую машину, в результате чего один человек погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, семь мирных жителей получили ранения. На место происшествия выехали бригады скорой помощи, которые доставляют пострадавших в медицинские учреждения.

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Гладков также сообщил, что в Белгороде зафиксированы попадания в многоквартирные дома, несколько коммерческих объектов и другую легковую машину.

Ситуация в приграничных районах обострилась после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа. Три недели спустя губернатор Гладков сообщил о попытках украинских войск прорвать границу в Белгородской области. Позже региональные власти приняли решение эвакуировать жителей четырех сел в Грайворонском и Валуйском округах из-за сложной оперативной обстановки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/vvgladkov
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