Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко
Первый в современной истории Украины глава министерства иностранных дел страны Анатолий Зленко умер на 83-м году жизни. Об этом в своём Twitter написал бывший замминистра иностранных дел Украины и бывший постпред Киева в Европейском союзе Константин Елисеев.
Напомним, Анатолий Зленко начал карьеру на дипслужбе в 1967 году. В период с 1990 по 1994 год он возглавлял МИД Украины. С 1994 года был постоянным представителем Украины при ООН. А с 2000 до 2003 год вновь возглавлял министерство иностранных дел.
Позже Зленко занимал пост представителя Украины в Комиссии ООН по правам человека и работал советником президента Украины по специальным международным вопросам.
Между тем, в начале февраля стало известно о смерти бывшего главком ВМФ РФ адмирала Владимира Высоцкого. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. Высоцкий занимал пост главкома ВМФ России с 2007 по 2012 годы.
Адмиралу было 66 лет, сообщает РЕН ТВ.
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