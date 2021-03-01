Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко

Первый в современной истории Украины глава министерства иностранных дел страны Анатолий Зленко умер на 83-м году жизни. Об этом в своём Twitter написал бывший замминистра иностранных дел Украины и бывший постпред Киева в Европейском союзе Константин Елисеев.

Напомним, Анатолий Зленко начал карьеру на дипслужбе в 1967 году. В период с 1990 по 1994 год он возглавлял МИД Украины. С 1994 года был постоянным представителем Украины при ООН. А с 2000 до 2003 год вновь возглавлял министерство иностранных дел.

Позже Зленко занимал пост представителя Украины в Комиссии ООН по правам человека и работал советником президента Украины по специальным международным вопросам.