Умер нобелевский лауреат, исследователь озоновых дыр Пауль Крутцен

Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Институт химии общества Макса Планка в немецком Майнце, где он трудился на протяжении двух десятилетий. Сообщается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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Крутцен занимался изучением влияния оксидов азота на озоновый слой Земли. Он и его коллеги открыли химические процессы, вызывающие озоновые дыры, за что они были удостоены Нобелевской премии.

В октябре прошлого года в Мексике умер коллега Кутцена, также лауреат Нобелевской премии химик Марио Хосе Молина. Ему было 77 лет, пишут «Известия». Молина был одним из самых известных в мире исследователей озоновых дыр.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХимияНобелевская Премия
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