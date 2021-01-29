Умер нобелевский лауреат, исследователь озоновых дыр Пауль Крутцен
Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Институт химии общества Макса Планка в немецком Майнце, где он трудился на протяжении двух десятилетий. Сообщается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Крутцен занимался изучением влияния оксидов азота на озоновый слой Земли. Он и его коллеги открыли химические процессы, вызывающие озоновые дыры, за что они были удостоены Нобелевской премии.
В октябре прошлого года в Мексике умер коллега Кутцена, также лауреат Нобелевской премии химик Марио Хосе Молина. Ему было 77 лет, пишут «Известия». Молина был одним из самых известных в мире исследователей озоновых дыр.
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