Умер нобелевский лауреат, исследователь озоновых дыр Пауль Крутцен

Крутцен занимался изучением влияния оксидов азота на озоновый слой Земли. Он и его коллеги открыли химические процессы, вызывающие озоновые дыры, за что они были удостоены Нобелевской премии.

В октябре прошлого года в Мексике умер коллега Кутцена, также лауреат Нобелевской премии химик Марио Хосе Молина. Ему было 77 лет, пишут «Известия». Молина был одним из самых известных в мире исследователей озоновых дыр.



