Украинского священника заподозрили в связях с Кремлём

Бывший митрополит Кировоградской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) подозревается в подрывной деятельности против страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ). В частности, священнику приписывается оправдание «захвата Крыма» и распространение «прокремлевских» взглядов в регионе.

По утверждению СБУ, митрополит, имя которого не приводится, координировал действия с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По версии спецслужб, священнослужитель получал от предстоятеля РПЦ указания по почте и во время личных встреч в России.