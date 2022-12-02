Украинского священника заподозрили в связях с Кремлём
Бывший митрополит Кировоградской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) подозревается в подрывной деятельности против страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ). В частности, священнику приписывается оправдание «захвата Крыма» и распространение «прокремлевских» взглядов в регионе.
По утверждению СБУ, митрополит, имя которого не приводится, координировал действия с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По версии спецслужб, священнослужитель получал от предстоятеля РПЦ указания по почте и во время личных встреч в России.
Силовики уже провели обыск на территории Кировоградской епархии, изъяли документы и «пропагандистскую литературу» в которой российские авторы, по мнению СБУ, «восхваляли кремлевский режим». В качестве неопровержимых доказательств подрывной деятельности митрополита опубликована его совместная фотография с патриархом Кириллом. Ведется расследование.
Ранее СБУ сообщила о проведении «контрразведывательных мероприятий» в двух монастырях в Ровенской области. Обители расположены на территории Сарненской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- Роспотребнадзор усилит контроль из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке
- Газзаев: Германия уделяла больше времени ЛГБТ, чем футболу
- Путин одобрил идею создания центров реабилитации для раненых бойцов
- МИД России обвинил Париж в замалчивании военных преступлений Киева
- Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в СВО
- Чайковскую выдвинули на пост главного тренера сборной России по фигурному катанию
- Ведущего телеканала «Дождь»* уволили после слов о помощи российской армии
- Лукашевич призвал ОБСЕ отказаться от дискриминации России
- Коломойский вылетел из списка долларовых миллиардеров украинского Forbes
- Жители ДНР смогут обменять гривны на рубли с 1 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru