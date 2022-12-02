Украинского священника заподозрили в связях с Кремлём

Бывший митрополит Кировоградской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) подозревается в подрывной деятельности против страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ). В частности, священнику приписывается оправдание «захвата Крыма» и распространение «прокремлевских» взглядов в регионе.

По утверждению СБУ, митрополит, имя которого не приводится, координировал действия с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По версии спецслужб, священнослужитель получал от предстоятеля РПЦ указания по почте и во время личных встреч в России.

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Силовики уже провели обыск на территории Кировоградской епархии, изъяли документы и «пропагандистскую литературу» в которой российские авторы, по мнению СБУ, «восхваляли кремлевский режим». В качестве неопровержимых доказательств подрывной деятельности митрополита опубликована его совместная фотография с патриархом Кириллом. Ведется расследование.

Ранее СБУ сообщила о проведении «контрразведывательных мероприятий» в двух монастырях в Ровенской области. Обители расположены на территории Сарненской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сбу УкраиныУПЦПатриарх КириллРПЦ
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