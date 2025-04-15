Украина ждет официального ответа Болгарии по продаже российских реакторов

Министерство энергетики Украины заявило, что на данный момент оно не получало официальной позиции от Болгарии относительно продажи атомных реакторов российского производства. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на заявление представителей украинского минэнерго.

В комментарии министерства уточняется, что любые другие заявления о возможных договоренностях или отказах преждевременны, так как официального ответа от болгарского правительства еще не поступало.