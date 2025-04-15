Украина ждет официального ответа Болгарии по продаже российских реакторов
Министерство энергетики Украины заявило, что на данный момент оно не получало официальной позиции от Болгарии относительно продажи атомных реакторов российского производства. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на заявление представителей украинского минэнерго.
В комментарии министерства уточняется, что любые другие заявления о возможных договоренностях или отказах преждевременны, так как официального ответа от болгарского правительства еще не поступало.
В то же время в Минэнерго Украины подтвердили свой интерес к приобретению оборудования у Болгарии, считая такую сделку взаимовыгодной.
Ранее вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров заявил, что Болгария приняла решение не продавать Украине реакторы, предназначенные для неосуществленного проекта АЭС «Белене». Он отметил, что эти реакторы являются важным элементом энергетической безопасности страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru