МАГАТЭ заявило об утечке воды на реакторе Запорожской АЭС

Утечку воды обнаружили на одном из реакторов Запорожской атомной электростанции. Об этом заявили накануне вечером в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным организации, небольшая утечка произошла в энергоблоке № 1 в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. МАГАТЭ подчеркнула, что не видит прямых угроз для ядерной безопасности.

«В целом мы определили, что ЗАЭС во время конфликта трудно регулярно обслуживать оборудование, необходимое для обеспечения устойчивой ядерной и физической безопасности», — указал глава агентства Рафаэль Гросси.

После утечки были проведены сварочные работы, специалисты приступили к радиографической проверке сварных швов.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что станция не планирует возвращаться к режиму горячего останова энергоблоков для обеспечения Энергодара теплом, пишет RT.

