МАГАТЭ заявило об утечке воды на реакторе Запорожской АЭС
Утечку воды обнаружили на одном из реакторов Запорожской атомной электростанции. Об этом заявили накануне вечером в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
По данным организации, небольшая утечка произошла в энергоблоке № 1 в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. МАГАТЭ подчеркнула, что не видит прямых угроз для ядерной безопасности.
«В целом мы определили, что ЗАЭС во время конфликта трудно регулярно обслуживать оборудование, необходимое для обеспечения устойчивой ядерной и физической безопасности», — указал глава агентства Рафаэль Гросси.
После утечки были проведены сварочные работы, специалисты приступили к радиографической проверке сварных швов.
Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что станция не планирует возвращаться к режиму горячего останова энергоблоков для обеспечения Энергодара теплом, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На территории нефтебазы в Ставропольском крае упал беспилотник
- СМИ: На Дмитрия Певцова подали в суд за долг по коммуналке
- РОАД: Новые автомобили в РФ подорожали на 5% в октябре
- СМИ: В 2025 году с банкротством могут столкнуться более 200 торговых центров
- В октябре Россия поставила рекорд по экспорту СПГ в этом году
- Турция захотела обсудить специальную цену на газ из России
- Теряют миллионы: Заявление Дурова о Telegram снизило доходы кибермошенников на 22%
- СМИ: Студия Warner Bros. разрабатывает фильм по франшизе «Игра престолов»
- Трамп заявил, что «уничтожил» трубопровод «Северный поток-2»
- В Госдуме предложили внести три исключения в законопроект о чайлдфри
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru