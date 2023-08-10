Украина открыла временные коридоры для прохода торговых судов в Черном море

«Объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины», — отметили в ВМС.

Координаты маршрутов не приводятся. Пути будут использоваться в первую очередь для выхода гражданских судов, с февраля 2022 года находившихся в Черноморске, Одессе и Южном.

В то же время в Киеве предупредили о сохраняющейся военной угрозе и минной опасности. К проходу допустят корабли, владельцы и капитаны которых «подтверждают готовность к плаванию в данных условиях».

Ранее Украина объявила о «военной угрозе» для судоходства в российских портах Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань в Черном море, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

