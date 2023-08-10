Украина открыла временные коридоры для прохода торговых судов в Черном море
Украина открыла временные коридоры в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный и в обратном направлении. Об этом сообщают Военно-морские силы украинских Вооруженных сил в соцсетях.
«Объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины», — отметили в ВМС.
Координаты маршрутов не приводятся. Пути будут использоваться в первую очередь для выхода гражданских судов, с февраля 2022 года находившихся в Черноморске, Одессе и Южном.
В то же время в Киеве предупредили о сохраняющейся военной угрозе и минной опасности. К проходу допустят корабли, владельцы и капитаны которых «подтверждают готовность к плаванию в данных условиях».
Ранее Украина объявила о «военной угрозе» для судоходства в российских портах Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань в Черном море, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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