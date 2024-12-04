Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о выделении до 35 млрд евро
Украина и Евросоюз подписали кредитное соглашение о выделении Киеву макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро. Об этом сообщили в украинском министерстве финансов.
Отмечается, что глава ведомства Сергей Марченко подписал меморандум о взаимопонимании и соответствующее кредитное соглашение между Украиной и ЕС.
Минфин Украины уточнил, что средства — часть инициативы Группы семи в рамках программы экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine. Окончательный объем макрофинансовой помощи Киеву станет известен после утверждения суммы кредитов всех сторон.
Ранее СМИ сообщили, что Украина заявила западным партнерам о необходимости предоставить $120 млрд для продолжения военных действий в 2025 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru