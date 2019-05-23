Указ Зеленского о роспуске парламента вступил в силу

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады восьмого созыва в четверг, 23 мая, вступил в силу. Документ был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер».

Зеленский ранее подписал указ о роспуске парламента и назначил дату досрочных парламентских выборов. Они должны состояться 21 июля, пишет «Газета.ру».

Этот указ стал одним из первых после вступления Зеленского в должность главы государства, сообщает РЕН ТВ. После этого глава Радикальной партии Олег Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады, а экс-президент Петр Порошенко заявил, что Зеленский нарушил конституцию страны своим решением.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал НСН, о чём говорит отказ Рады рассматривать предложенные новоизбранным президентом законопроекты.

