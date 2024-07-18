Три сотрудника «Воды Донбасса» погибли при наезде машины на украинскую мину в ДНР

Он уточнил, что трагедия произошла в селе Зеленый Гай. Все трое погибших мужчины были работниками филиала ГУП ДНР «Вода Донбасса».

По словам главы ДНР, повреждены также семь жилых домов в Петровском районе Донецка и один объект гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки.

Ранее Пушилин сообщил, что количество пострадавших при обстрелах Горловки со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до девяти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

