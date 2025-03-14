Путин с пониманием воспринял призыв Трампа по гуманному обращению с пленными

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва с пониманием относится к призыву американского коллеги Дональда Трампа руководствоваться гуманитарными принципами в отношении украинских военных, оказавшихся в Курской области.

На совещании с постоянными членами Совбеза Путин напомнил, что российские власти считают вторжение украинских войск в Курскую область актом терроризма.

Путин гарантировал жизнь украинским военным в Курской области при сдаче в плен

В то же время, он подтвердил, что с пленными будет обращаться гуманно, в соответствии с российским законодательством.

Ранее Путин сообщил, что украинская группировка, которая вторглась в Курскую область, изолирована и находится под полным огневым контролем. Он отметил, что наемники, участвующие в конфликте, не подпадают под защиту международной конвенции по обращению с военнопленными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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