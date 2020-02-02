Тимошенко разместила объявление о продаже партии Зеленского

Ранее нардеп партии «Слуга народа» Евгений Брагар, на вопрос пожилой украинки, как прожить пенсию в две тысячи гривен (около 5 100 рублей), предложил женщине продать собаку, чтобы погасить долг за коммунальные платежи.

Позднее Брагар принес извинения за свое высказывание. Замглавы партийной фракции и руководитель пресс-офиса «Слуги народа» Евгения Кравчук заявила в Facebook, что фракция не одобряет слова депутата. Кравчук также принесла извинения за поведение коллеги.

Напомним, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН слова Тимошенко о «ликвидации» Украины объяснил ее возрастом. Тимошенко, считает эксперт, озабочена потерей электората и политического влияния. Кроме того, политик стареет – ее личные ресурсы истощаются, как и финансовая поддержка украинского олигарха Игоря Коломойского.

