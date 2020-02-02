Тимошенко разместила объявление о продаже партии Зеленского
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала в своем Facebook объявление о продаже партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Политик разместила пост в ответ на предложение депутата президентской партии Евгения Брагара пожилой украинке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные платежи, отмечает РИА «Новости».
«У меня есть объявление: «Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая», — написала Тимошенко.
По мнению лидера «Батькивщины», вырученные деньги не смогут погасить внешние долги страны, однако эта «сделка» избавит Украину от «Зе-невежества» и «Зе-цинизма».
Ранее нардеп партии «Слуга народа» Евгений Брагар, на вопрос пожилой украинки, как прожить пенсию в две тысячи гривен (около 5 100 рублей), предложил женщине продать собаку, чтобы погасить долг за коммунальные платежи.
Позднее Брагар принес извинения за свое высказывание. Замглавы партийной фракции и руководитель пресс-офиса «Слуги народа» Евгения Кравчук заявила в Facebook, что фракция не одобряет слова депутата. Кравчук также принесла извинения за поведение коллеги.
Напомним, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН слова Тимошенко о «ликвидации» Украины объяснил ее возрастом. Тимошенко, считает эксперт, озабочена потерей электората и политического влияния. Кроме того, политик стареет – ее личные ресурсы истощаются, как и финансовая поддержка украинского олигарха Игоря Коломойского.
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