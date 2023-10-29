Times: Зеленский и Залужный разошлись во мнениях о контрнаступлении ВСУ

По информации издания, Залужный считает контрнаступление украинской армии завершенным. Главком предложил остановиться на текущих позициях и готовиться к операциям в следующем году.

«Но президент Зеленский не согласен или не признает этого», - сказано в материале.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. По словам главы государства, украинские войска потеряли более 90 тысяч человек, сообщает «Радиоточка НСН».

