Телеведущему Кеосаяну запретят въезд на Украину

МИД Украины инициировало процедуру запрета въезда в страну для российского кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщил в Twitter представитель ведомства Олег Николенко.

По его словам, причина – посещение Кеосаяном Донецка.

«Похабень»: Галкин раскритиковал программу Кеосаяна за выпуск о Навальном

Ранее Киев запретил въезд на территорию страны супруге Кеосаяна - главному редактору RT Маргарите Симоньян, которая также прибыла в Донецк.

Ранее российский юморист и телеведущий Максим Галкин назвал выпуск программы «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна об оппозиционере Алексее Навальном заказным шлаком.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТигран Кеосаян
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