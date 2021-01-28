Телеведущему Кеосаяну запретят въезд на Украину
МИД Украины инициировало процедуру запрета въезда в страну для российского кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщил в Twitter представитель ведомства Олег Николенко.
По его словам, причина – посещение Кеосаяном Донецка.
Ранее Киев запретил въезд на территорию страны супруге Кеосаяна - главному редактору RT Маргарите Симоньян, которая также прибыла в Донецк.
Ранее российский юморист и телеведущий Максим Галкин назвал выпуск программы «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна об оппозиционере Алексее Навальном заказным шлаком.
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