ФСБ: Теракт в Петербурге организовали спецслужбы Украины и их агенты-оппозиционеры
Организаторами теракта в кафе в Санкт-Петербурге были украинские спецслужбы и их агентура. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Взрыв в заведении на Университетской набережной в Северной столице произошел 2 апреля. В результате теракта погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), более 50 человек пострадали. По предварительным данным, подозреваемая в преступлении Дарья Трепова передала журналисту статуэтку, в которой было спрятано взрывное устройство.
«Совместно со Следственным комитетом и органами полиции установлено, что организаторами теракта ... являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
ФСБ отмечает, что подозреваемая Трепова пошла на преступление в результате призывов руководителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и запрещен в России как экстремистская организация) Леонида Волкова и Ивана Жданова (внесены в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) к подрывной деятельности, пишет РИА ФАН.
Кроме того, спецслужба установила соучастника убийства Татарского — гражданина Украины Юрия Денисова. По данным ФСБ, диверсант передал Треповой взрывное устройство, отмечает Ura.ru. Злоумышленник 3 апреля вылетел в Турцию транзитом через Армению. Денисова объявили в международный розыск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru