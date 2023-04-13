ФСБ: Теракт в Петербурге организовали спецслужбы Украины и их агенты-оппозиционеры

Взрыв в заведении на Университетской набережной в Северной столице произошел 2 апреля. В результате теракта погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), более 50 человек пострадали. По предварительным данным, подозреваемая в преступлении Дарья Трепова передала журналисту статуэтку, в которой было спрятано взрывное устройство.

«Совместно со Следственным комитетом и органами полиции установлено, что организаторами теракта ... являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

ФСБ отмечает, что подозреваемая Трепова пошла на преступление в результате призывов руководителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и запрещен в России как экстремистская организация) Леонида Волкова и Ивана Жданова (внесены в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) к подрывной деятельности, пишет РИА ФАН.

Кроме того, спецслужба установила соучастника убийства Татарского — гражданина Украины Юрия Денисова. По данным ФСБ, диверсант передал Треповой взрывное устройство, отмечает Ura.ru. Злоумышленник 3 апреля вылетел в Турцию транзитом через Армению. Денисова объявили в международный розыск.

