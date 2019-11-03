Журналист Бабченко бежал из Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что скандально известный журналист Аркадий Бабченко из России, последние годы проживавший на Украине, покинул страну. Об этом Киселев рассказал в собственной программе «Кисельные берега», размещенной в YouTube.

«Бабченко уехал из Украины. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию. Не исключено, что насовсем», - сообщил Евгений Киселев.

По его данным, Бабченко может находиться в Норвегии. В эту страну бывший военный корреспондент сбежал после поражения Петра Порошенко на президентских выборах в мае 2019 года. Киселев считает, что Бабченко планирует получить политическое убежище в Европе, чтобы скрыться от нового руководства Украины, поясняет .

Напомним, Бабченко оказался на Украине в 2017 году, опасаясь уголовного преследования в РФ за антироссийские высказывания и поддержку войны на Донбассе. В 2018 году на Украине при содействии спецсслужб было разыграно убийство Бабченко. Факт его гибели был опровергнут на следующий день после «инцидента».

В Европе Украину осудили за этот «цирк».

Ранее политолог и медиа-аналитик из США Уильям Данкерли в эфире НСН объяснил, как дело «шпиона Смоленкова» связано с Бабченко.



