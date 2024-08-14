США заявили о продолжении помощи ВСУ после атак на Курскую область
США не будут комментировать атаки на Курскую область, но продолжат предоставлять военную помощь Украине, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она также подчеркнула, что США не имеют отношения к атакам на регион. Жан-Пьер заверила, что США будут и далее поддерживать Украину, как это делалось на протяжении последних двух с лишним лет.
Накануне президент США Джо Байден также воздержался от комментариев по поводу вторжения ВСУ на территорию Курской области.
7 августа представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Украина имеет право самостоятельно решать вопросы проведения операций. В ответ российский президент Владимир Путин охарактеризовал действия ВСУ как «масштабную провокацию», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru