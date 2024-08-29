Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем

29 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку ВСУ на город. По его словам, были уничтожены четыре беспилотника и три безэкипажных катера

По данным Минобороны, еще два украинских беспилотника были сбиты над Брянской областью и еще один над Белгородской, передает «Радиоточка НСН».