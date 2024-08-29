Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Черным морем около 18:00 мск, сообщили в Минобороны.
По информации ведомства, беспилотный аппарат был направлен на объекты на территории России, и атака была предотвращена. В Минобороны добавили, что Украина попыталась совершить атаку с использованием беспилотника самолетного типа.
29 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку ВСУ на город. По его словам, были уничтожены четыре беспилотника и три безэкипажных катера
По данным Минобороны, еще два украинских беспилотника были сбиты над Брянской областью и еще один над Белгородской, передает «Радиоточка НСН».
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