Аксенов: Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины

Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, считает глава республики Сергей Аксенов. Об этом он заявил в эфире канала «Крым 24».

«Никакая сухопутная операция Крыму не угрожает», — указал Аксенов.

По словам руководителя региона, в Крыму выстроили оперативную координацию со всеми силовыми структурами, власти готовы к развитию «в любом без исключения» направлении.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил жителей региона о новых «вбросах» Киева. Чиновник отметил, что украинская сторона с помощью нейросетей переозвучила на видео Аксенова и президента Владимира Путина, пишет RT.

