Аксенов: Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины
Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, считает глава республики Сергей Аксенов. Об этом он заявил в эфире канала «Крым 24».
«Никакая сухопутная операция Крыму не угрожает», — указал Аксенов.
По словам руководителя региона, в Крыму выстроили оперативную координацию со всеми силовыми структурами, власти готовы к развитию «в любом без исключения» направлении.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил жителей региона о новых «вбросах» Киева. Чиновник отметил, что украинская сторона с помощью нейросетей переозвучила на видео Аксенова и президента Владимира Путина, пишет RT.
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