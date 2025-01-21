Средства ПВО сбили три дрона в Ростовской области

Ранее в тот же день Слюсарь заявлял об уничтожении 12 беспилотников в Шолоховском и Чертковском районах. Сообщений о пострадавших также не поступало.

Кроме того, ночью 21 января силы ПВО Брянской области перехватили 18 дронов, включая два реактивных. Об атаках беспилотников заявляли и в соседней Смоленской области, передает «Радиоточка НСН».

