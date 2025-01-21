Средства ПВО сбили три дрона в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, с 21:30 система ПВО работала в районе Каменска-Шахтинского, где было сбито три дрона. По предварительной информации, жертв и разрушений на земле нет, спасательные службы не зафиксировали повреждений.

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Ранее в тот же день Слюсарь заявлял об уничтожении 12 беспилотников в Шолоховском и Чертковском районах. Сообщений о пострадавших также не поступало.

Кроме того, ночью 21 января силы ПВО Брянской области перехватили 18 дронов, включая два реактивных. Об атаках беспилотников заявляли и в соседней Смоленской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ВСУРостовская ОбластьПВО

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