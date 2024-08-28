Спикер парламента Турции обвинил США в срыве переговоров по Украине в 2022 году

В 2022 году, во время переговоров в Стамбуле, существовал шанс для мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, но некоторые страны помешали этому процессу. Об этом в эфире телеканала Haberturk заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

По его словам, на переговорах в Долмабахче была достигнута почти финальная стадия соглашения, которое могло бы стать справедливым и приемлемым для обеих сторон.