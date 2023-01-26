В ряде областей Украины прогремели взрывы
В Харькове, Днепре, Вольнянске а также в подконтрольной Украине части Запорожской области и Херсоне прогремели взрывы, сообщает «РЕН ТВ».
Также в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей звучит воздушная тревога.
Ранее в Харьковской и Одесской областях Украины прогремели взрывы 20 января. Сообщалось, что система противовоздушной обороны «работает по дронам», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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