СЖ России: Призывы Муждабаева брать заложников не имеют отношения к журналистике

«Следственный комитет предъявил обвинение не журналисту, а гражданину, обвиняемому в терроризме. Гражданину, который в общественном пространстве, в соцсетях громогласно призывал брать людей в заложники, призывал к терактам. Равенства между журналистикой и терроризмом быть не может, и журналистика не может использоваться ни как средство прикрытия, ни как средство оправдания терроризма», - подчеркнул Шафир.

Он напомнил, что российские журналисты никогда ни к чему подобному не призывали.

«Я не припомню ни одного случая, чтобы российские журналисты – в самые тяжелые времена, когда лилась кровь – призывали брать заложников. Случаев, когда наши журналисты шли в заложники к бандитам, к нападавшим на Буденновск, можно вспомнить много», - добавил собеседник НСН.

Отметим, что Муждабаев переехал на Украину, где занял должность заместителя гендиректора телеканала ATR в 2015 году.

