СЖ России: Призывы Муждабаева брать заложников не имеют отношения к журналистике
Секретарь Союза журналистов России в эфире НСН подчеркнул, что СКР обвиняет Муждабаева не как журналиста.
Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в публичных призывах к терроризму бывшему замглавреда газеты «Московский комсомолец» Айдеру Муждабаеву, который уехал на Украину в 2015 году. Как сообщает РИА «Новости», он разместил в интернете несколько постов, в которых призывал украинских силовиков «брать россиян в заложники», чтобы обменять их на украинского режиссера Олега Сенцова.
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в эфире НСН подчеркнул, что Муждабаев обвиняется не как журналист.
«Следственный комитет предъявил обвинение не журналисту, а гражданину, обвиняемому в терроризме. Гражданину, который в общественном пространстве, в соцсетях громогласно призывал брать людей в заложники, призывал к терактам. Равенства между журналистикой и терроризмом быть не может, и журналистика не может использоваться ни как средство прикрытия, ни как средство оправдания терроризма», - подчеркнул Шафир.
Он напомнил, что российские журналисты никогда ни к чему подобному не призывали.
«Я не припомню ни одного случая, чтобы российские журналисты – в самые тяжелые времена, когда лилась кровь – призывали брать заложников. Случаев, когда наши журналисты шли в заложники к бандитам, к нападавшим на Буденновск, можно вспомнить много», - добавил собеседник НСН.
Отметим, что Муждабаев переехал на Украину, где занял должность заместителя гендиректора телеканала ATR в 2015 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
614 тыс.+7 113 / сут.
Умерли
8 605+92 / сут.
Выздоровели
375 тыс.+6 342 / сут.
- ВОЗ зафиксировала новую вспышку коронавируса в Европе
- Кремль планирует новое обращение Путина к гражданам
- Россия вернёт Киеву ноту протеста из-за парада в Крыму
- Финляндия решила впустить россиян в последнюю очередь
- Правительство РФ смягчило ограничения на въезд для иностранных специалистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru