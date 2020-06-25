Россия объявила в розыск журналиста Муждабаева за посты в Facebook

Бывший журналист «Московского комсомольца», ныне заместитель директора украинского крымскотатарского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев объявлен в международный розыск, сообщили в четверг, 25 июня в Следственном комитете России. Как известно, он с 2015 года живёт на Украине.

Причиной послужили призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма, которые российские правоохранители нашли в двух текстовых материалах Муждабаева на его странице в Facebook. В частности, журналист призывал захватывать граждан России на Украине для последующего обмена на режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России по обвинению в терроризме, пояснили в СК.

Отмечается, что следствие подготовило материалы для заочного ареста Муждабаева.

