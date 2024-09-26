СМИ: Зеленский не поехал в имение Трампа, чтобы не поддержать его кандидатуру

Команда президента Украины Владимира Зеленского отклонила предложение о встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, чтобы избежать возможного восприятия этой встречи как поддержки его кандидатуры, сообщает Time.

По данным издания, обсуждение встречи в Мар-а-Лаго велось, однако украинская сторона решила отказаться от этого варианта.