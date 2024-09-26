СМИ: Зеленский не поехал в имение Трампа, чтобы не поддержать его кандидатуру
Команда президента Украины Владимира Зеленского отклонила предложение о встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, чтобы избежать возможного восприятия этой встречи как поддержки его кандидатуры, сообщает Time.
По данным издания, обсуждение встречи в Мар-а-Лаго велось, однако украинская сторона решила отказаться от этого варианта.
Вместо этого команда Зеленского предложила провести встречу в более нейтральной обстановке, например, организовать совместное интервью на американском телевидении.
Однако после визита Зеленского на завод по производству снарядов в Пенсильвании ситуация изменилась, и возможная встреча была отменена. Один из украинских чиновников заявил, что Трамп, вероятно, ощутил обиду из-за этого развития событий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru