СМИ: Зеленский не поехал в имение Трампа, чтобы не поддержать его кандидатуру

Команда президента Украины Владимира Зеленского отклонила предложение о встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, чтобы избежать возможного восприятия этой встречи как поддержки его кандидатуры, сообщает Time.

По данным издания, обсуждение встречи в Мар-а-Лаго велось, однако украинская сторона решила отказаться от этого варианта.

Reuters узнал о несостоявшейся встрече Зеленского и Трампа

Вместо этого команда Зеленского предложила провести встречу в более нейтральной обстановке, например, организовать совместное интервью на американском телевидении.

Однако после визита Зеленского на завод по производству снарядов в Пенсильвании ситуация изменилась, и возможная встреча была отменена. Один из украинских чиновников заявил, что Трамп, вероятно, ощутил обиду из-за этого развития событий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ТрампСШАВладимир Зеленский

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