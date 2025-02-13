СМИ: Военные ВСУ возмутились условиями контракта для людей до 25 лет

По их словам, эти условия значительно лучше, чем у них. Военнослужащие заявили, что служат без возможности демобилизации, не получают подъемных. Сто тысяч гривен получают только те, кто находится непосредственно на фронте, у остальных зарплата существенно меньше.

В ВСУ жалуются на то, что их обманули, и такие условия должны быть для всех бойцов. Военные допускают негатив по отношению к молодым контрактникам.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины объявило о запуске годовых контрактов для добровольного привлечения молодых людей в возрасте 18–24 лет в ряды ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

