СМИ: Военные ВСУ возмутились условиями контракта для людей до 25 лет
Военнослужащие Вооруженных сил Украины возмущены введением выгодных контрактов на 12 месяцев для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, сообщает «Страна.ua».
По их словам, эти условия значительно лучше, чем у них. Военнослужащие заявили, что служат без возможности демобилизации, не получают подъемных. Сто тысяч гривен получают только те, кто находится непосредственно на фронте, у остальных зарплата существенно меньше.
В ВСУ жалуются на то, что их обманули, и такие условия должны быть для всех бойцов. Военные допускают негатив по отношению к молодым контрактникам.
Ранее стало известно, что Минобороны Украины объявило о запуске годовых контрактов для добровольного привлечения молодых людей в возрасте 18–24 лет в ряды ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Военные ВСУ возмутились условиями контракта для людей до 25 лет
- СМИ: Маск возможно ночует под одной крышей с Трампом
- Богомаз: ПВО отражает атаку украинских БПЛА
- Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы руководства
- Трамп ожидает визита Путина в США и своей поездки в Россию
- Трамп заявил, что его устраивает идея об отказе Киева в членстве в НАТО
- СМИ: Трамп намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии
- Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Sportico
- Порошенко* обвинил Зеленского в коррупции
- Зеленский заявил, что прекращение огня невозможно без гарантий безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru