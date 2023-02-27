СМИ: Внутри Украины нарастает критика в адрес Зеленского

На Украине нарастает внутриполитическая критика в адрес президента страны Владимира Зеленского, оппозиционные политики обвиняют его в чрезмерной концентрации власти. Об этом сообщило издание Politico.

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По словам обозревателя издания Джейми Деттмера, вооруженный конфликт ничего не изменил в отношении Зеленского к сложностям управления. Указывается, что он предпочитает общую картину, продолжает игнорировать детали и любит полагаться на внутренний круг "доверенных друзей".

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщило, что лидеры стран Запада планируют принудить Киев к переговорам с Москвой в случае неудач на фронте. В статье отмечается, что Запад отмерил Украине срок до осени на попытку отбить как можно больше занятых российскими войсками территорий, сообщает НСН.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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